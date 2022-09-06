Рига, , 11:57 — REGNUM Поле решения о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» вернулось в национальный чемпионат Латвии — соревнований невысокого уровня и интереса. Об этом пишет латвийское издание lsm. lv.

Издание сообщило, что «динамовский офис сегодня — это пара кабинетов и работников раз-два и обчелся. По большому счету, всего один человек на хозяйстве — новоиспеченный председатель правления АО Dinamo Riga Юрий Кузнецов».

«Конечно, сегодня нашему клубу очень сложно. Не секрет, что многие партнеры прекратили с нами сотрудничество. Доходов недостаточно, чтобы покрыть все расходы», — сообщил Кузнецов. Ведь речь идет о таких неизбежных для хоккейного клуба вещах, как аренда льда, контракты игроков, тренировки, поездки, питание и проживание, тренажерный зал, инвентарь и форма.

Если говорить о составе нынешнего клуба, то, признается издание, с рижским «Динамо» времен КХЛ нет ничего общего: вся команда образца 2021–2022 годов разъехалась кто куда, в основном, в Европу.

Кузнецов добавил, что «Газпромбанк», как генеральный спонсор рижан, «закрыл вентиль» после ухода команды из КХЛ, денег от российского монополиста больше не будет, а речь шла о более чем 10 млн евро в сезоне.

Издание отмечает, что чемпионат Латвии перед своим стартом уже потерял одного из своих многолетних участников — клуб «Лиепая». С другой стороны, чемпионат стал открытым и в нем выступают три клуба из Литвы. «Тоже, знаете, так себе расширение: в новом сезоне чемпионат Латвии — это девять коллективов, только шесть из которых — местные. Пойдет ли оно на пользу латвийскому чемпионату — бабушка надвое сказала», — пишет издание.

Журналисты признают, что «уровень литовского хоккея — скромненький, а значит, это мы будем подтягивать наших соседей, а не они нас будут толкать вперед. И зачем, спрашивается, нам тогда надо такое подозрительное и рискованное во всех смыслах слияние?»