Иркутск, 6 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Начать полную откачку зараженных надшламовых вод на полигоне «Бабхтинский» Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируется с 2023 года, если в ноябре 2022 будет получена положительная экспертиза на проект, сообщает Федеральный экологический оператор, ответственный за ликвидацию отходов БЦБК.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Воды из карт-накопителей площадью более 45 га откачивают уже третье лето подряд, чтобы понизить их уровень, не допустить попадание опасных отходов в Байкал и не вызвать экологическую катастрофу. Но это — пожарные меры. В будущем году ФЭО намерен по-настоящему взяться за ликвидацию накопленного вреда: осуществить откачку и очистку надшламовых вод из карт-накопителей отходов на локальных очистных сооружениях, организовать многослойный рекультивационный экран карт полигона, осуществить демонтаж временных зданий и сооружений, используемых для целей ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также — благоустройство территории. Работы будут производиться в несколько этапов.

Откачку и очистку надшламовых вод решено производить на локальных очистных сооружениях посредством мембранной многоступенчатой очистки. Компания заявляет, что воды очистят до нормативов, установленных приказом Минприроды России №83.

Напомним, непосредственные работы должны были начаться в 2022 году, но снова отложились — из-за экономических санкций, введенных против России.

Как сообщало ИА REGNUM, до ноября 2022 года из карт-накопителей запланировано откачать и очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод. На проведение работ из федерального бюджета область получила более 120 млн 500 тыс. рублей. Ещё около 1 млн 200 тыс. рублей — средства региона.

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