Казань, , 12:07 — REGNUM В Татарии с начала реализации федерального проекта «Электронная ипотека за 24 часа» (с 1 сентября 2021 года) зарегистрировано 24,5 тыс. ипотек. Итоги проекта за год подведены управлением Росреестра по РТ.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Со слов заместителя руководителя управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, первая электронная ипотека за 24 часа была зарегистрирована в Казани в начале сентября 2021 года.

«Ежемесячно популярность сервиса только возрастает. Если в начале текущего года Росреестром Татарстана регистрировалось за один день порядка 40% электронных ипотек, то в настоящее время — более 70%», — сказала она.

Такая динамика положительно влияет на скорость и качество оказываемых услуг. Граждане могут оформить электронную ипотеку за один рабочий день без посещения офисов многофункциональных центров, добавила Бурганова.

До 2030 года Росреестр планирует перейти только на электронное взаимодействие с застройщиками и кредитными организациями. Уже в 2024 году регионы Поволжья станут участниками пилотного проекта по переходу на полное взаимодействие с юридическими лицами в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2022 года в Татарии увеличился спрос на недвижимость. За отчетный период на регистрацию жилья было подано заявлений на 11,6% больше показателя прошлого года.

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