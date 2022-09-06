Казань, 6 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии с начала реализации федерального проекта «Электронная ипотека за 24 часа» (с 1 сентября 2021 года) зарегистрировано 24,5 тыс. ипотек. Итоги проекта за год подведены управлением Росреестра по РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Со слов заместителя руководителя управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, первая электронная ипотека за 24 часа была зарегистрирована в Казани в начале сентября 2021 года.

«Ежемесячно популярность сервиса только возрастает. Если в начале текущего года Росреестром Татарстана регистрировалось за один день порядка 40% электронных ипотек, то в настоящее время — более 70%», — сказала она.

Такая динамика положительно влияет на скорость и качество оказываемых услуг. Граждане могут оформить электронную ипотеку за один рабочий день без посещения офисов многофункциональных центров, добавила Бурганова.

До 2030 года Росреестр планирует перейти только на электронное взаимодействие с застройщиками и кредитными организациями. Уже в 2024 году регионы Поволжья станут участниками пилотного проекта по переходу на полное взаимодействие с юридическими лицами в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2022 года в Татарии увеличился спрос на недвижимость. За отчетный период на регистрацию жилья было подано заявлений на 11,6% больше показателя прошлого года.

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