Кемерово, , 11:55 — REGNUM В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 73-летняя местная жительница. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По предварительным данным, в августе женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Сообщив, что мошенники пытаются взять заём по залог её квартиры, мужчина убедил старушку продать квартиру якобы для аннулирования кредита.

Звонивший при этом заверил, что после поимки неизвестных мошенников, потерпевшая получит новую квартиру. В итоге женщина через агентство недвижимости продала квартиру, а деньги перевела злоумышленникам.

Спустя несколько дней аферисты вновь позвонили, убедив перевести на «безопасный счёт» оставшиеся накопления пенсионерки в размере 260 тыс. рублей. После этого «представители банка» перестали выходить на связь. В итоге кемеровчанка потеряла около 3,3 млн рублей.

«Оперативники установили, что звонки были совершены с помощью IP-телефонии с номеров Московской области. Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Кузбассе жертвами дистанционных мошенников стали 1228 человек. Общей ущерб составил около 234,6 млн рублей.

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