Лондон, , 11:55 — REGNUM Ранее подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей супругой Кэрри Джонсон покинул резиденцию правительства страны на Даунинг-стрит в Лондоне. Выход четы Джонсонов с Даунинг-стрит 6 сентября транслировали британские телеканалы.

Борис Джонсон Boris-johnson.com

При этом ранее Джонсон выступил с последней речью на посту главы британского правительства, в ходе которой выступил в поддержку своей преемницы на этом посту — главы МИД Британии Лиз Трасс, призвав членов консервативной партии забыть разногласия и объединиться вокруг неё.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Лиз Трасс в ходе голосования за кандидатов на пост премьер-министра Великобритании получила 81,3 тысячи голосов, в то время как её соперник Риши Сунак получил только 60,4 тысячи голосов.