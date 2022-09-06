Новая Каховка, Бывш. УССР, , 11:54 — REGNUM Киевские боевики начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации города.

Артобстрел Ngu.gov.ua

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 11:15 6 сентября.

«11:15 Новую Каховку ещё раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже восьмая тревога за сутки», — говорится в сообщении властей в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 сентября, бандеровские боевики как минимум 11 раз атаковали город Новая Каховка в Херсонской области на территории быв. УССР. Большая часть обстрелов пришлась на первую половину дня. К полудню по городу ВСУ выпустили более 40 ракет.

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