Новая Каховка восьмой раз за сутки подверглась обстрелу ВСУ
Новая Каховка, Украина, 6 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Киевские боевики начали очередной ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации города.
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 11:15 6 сентября.
«11:15 Новую Каховку ещё раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже восьмая тревога за сутки», — говорится в сообщении властей в телеграм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 сентября, бандеровские боевики как минимум 11 раз атаковали город Новая Каховка в Херсонской области на территории быв. УССР. Большая часть обстрелов пришлась на первую половину дня. К полудню по городу ВСУ выпустили более 40 ракет.
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