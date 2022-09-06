Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев 6 сентября доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву о том, как идёт подготовка к проведению межрелигиозного форума. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира», — говорится в сообщении.

Глава сената отметил, что ожидается прибытие на форум папы Римского Франциска и верховного имама Аль Азхара ат-Тайеб. Ашимбаев также сообщил о высоком интересе к мероприятию со стороны журналистов: аккредитацию получили более 200 зарубежных СМИ.

Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдёт в Казахстане с 14 по 15 сентября. На нём планируется подписать декларацию, призывающую укреплять межрелигиозные отношения.