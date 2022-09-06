Новосибирск, , 11:52 — REGNUM Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий.

Дождь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 7 сентября и ночью 8 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные. Также прогнозируются грозы, град. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, местами ожидается шквалистый ветер до 25 м/с. Кроме того, в регионе похолодает.

В связи с непогодой в Новосибирской области передано экстренное предупреждение. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 сентября ожидаются местами небольшие осадки.

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