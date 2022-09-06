Владивосток, , 11:50 — REGNUM Столица Дальнего Востока должна стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии Восточного экономического форума «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития».

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«Владивосток нужен как большая экономика. При моей любви к Чукотке, я должен сказать, что если Владивосток не будет городом с населением больше миллиона и с экономикой, которая будет значительно больше чем сейчас, плохо будет всем: и Петропавловску, и Магадану, и всем на свете», — цитирует Шувалова РИА «Новости».

На данный момент в дальневосточной столице официально зарегистрировано чуть более 600 тыс. проживающих.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась сессия «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений», которую проводил Международный дискуссионный клуб «Валдай».