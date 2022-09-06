Воронеж, 6 сентября 2022, 11:52 — REGNUM Здание школы №20 в Воронеже, построенной в 1920-30-х годах и относящейся к ансамблю зданий Сельскохозяйственного института, сохранят. Разрешение на разработку соответствующего проекта выдано управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области, об этом сообщили в ведомстве 6 сентября.
Здание школы было построено в 1920-1930-х гг. И является частью исторического ансамбля комплекса сельскохозяйственного института. С 1995 года здание включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. При этом в здании расположена действующая школа №20 — единственная на весь растущий район.