Воронеж, 6 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Здание школы №20 в Воронеже, построенной в 1920-30-х годах и относящейся к ансамблю зданий Сельскохозяйственного института, сохранят. Разрешение на разработку соответствующего проекта выдано управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области, об этом сообщили в ведомстве 6 сентября.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Район СХИ, Воронеж

«Управлением выдано разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки» (Школа). Речь идёт о действующей школе №20, расположенной на улице Ломоносова. Школа выступает заказчиком работ, подрядчиком станет пермская компания ООО «Реставратор», имеющая лицензию Минкульта РФ. Проект должен быть разработал до января 2023 года.

Здание школы было построено в 1920-1930-х гг. И является частью исторического ансамбля комплекса сельскохозяйственного института. С 1995 года здание включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. При этом в здании расположена действующая школа №20 — единственная на весь растущий район.