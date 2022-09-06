Богданович, Свердловская область, 6 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Богдановиче Свердловской области приступили к строительству моста через железную дорогу. Работы обойдутся в 324 млн рублей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Строительство нового моста позволит сократить нагрузку на федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень. Пересечение автодороги с железнодорожными путями часто становится причиной пробок. Теперь здесь построят двухполосный мост шириной девять метров. На нём также предусмотрены тротуары.

Предполагается, что строительство пройдёт в три этапа. Работы завершат в 2024 году.