Владивосток, , 11:53 — REGNUM В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и мэр Казани Ильсур Метшин подписали соглашение о намерениях по комплексному развитию города. В церемонии подписания принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Казань

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, соглашение предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта. Она находится на берегу Волги в 10 минутах езды от центра Казани. Планируется, что здесь появятся 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га, в том числе будет построена благоустроенная набережная протяженностью 12 км.

«Сегодня мы подписали важное соглашение, которое поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани, — отметил Ведяхин. — По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи. Для нас это не первый совместный проект в регионе, предыдущий опыт цифровизации Казани оказался очень позитивным. Мы рады продолжать этот путь с нашими надёжными партнёрами».

«Сегодня мы сделали очередной шаг к исполнению мечты — открыть для Казани выход к Волге и создать на этой уникальной территории многофункциональную застройку с архитектурой мирового уровня, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.- К её проектированию мы привлекаем ведущих российских архитекторов. Мы планируем, что в ходе реновации этой красивейшей локации будут применены лучшие урбанистические практики и создана среда, которая станет магнитом для жителей, туристов, инвесторов со всей России. Мы рады, что партнёром для развития этой территории выступит Сбербанк. Рассчитываем также, что преображение этой территории пройдёт с участием федеральных программ — благо, сейчас в России для этого созданы все необходимые инструменты».