Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Партия Умеренных хочет приостановить выплаты по амортизации ипотечных кредитов сроком на шесть месяцев. Это было одним из трех предложений, которые партия представила 6 сентября, чтобы облегчить напряженную ситуацию для многих домохозяйств в преддверии выборов в риксдаг Швеции, пишет газета Aftonbladet.

Финансы Швеции Riksbank.se

«Многие семьи с детьми, молодые люди, купившие квартиру, ощущают на себе зверские затраты по ипотеке. Во время пандемии мы сделали паузу, но сейчас ситуация выглядит хуже, чем во время пандемии. Сейчас определенно пора их приостановить», — заявила на пресс-конференции официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Умеренные также хотят, чтобы Финансовая инспекция Швеции пересмотрела конкурентную ситуацию в банковском секторе и уменьшила так называемую компенсацию процентной разницы, компенсацию, которая в некоторых случаях взимается при реструктуризации кредитов, если заемщик того просит.

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