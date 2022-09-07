Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 27 сентября состоится международный форум для экспортёров. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Участники мероприятия обсудят актуальные инструменты развития экспорта и работу свердловских компаний на зарубежных рынках. Также российские и международные эксперты рассмотрят тактики продвижения товаров с Урала на рынках Азии и Ближнего Востока и на конкретных примерах разберут, как снизить риски в условиях санкций, подготовить кадры и применить новые инструменты господдержки.

В рамках форума запланированы выступления представителей Судана, Китая, Турции, Пакистана и Киргизии. А директор по экспорту компании Vetbot расскажет на мастер-классе о том, как за один год можно выйти на рынки 30 стран.

«Это ежегодный форум для региональных экспортеров, который позволяет компаниям встретиться с авторитетными экспертами по внешнеэкономической деятельности, а также представителями других стран, и задать свои вопросы. Он дает возможность выработать или скорректировать стратегию продвижения на международных рынках, учесть нюансы, узнать о тех инструментах экспортеров, которые могут помочь в расширении географии сегодня», — отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Представители Российского экспортного центра в свою очередь расскажут о том, как получить компенсацию до 80% транспортных расходов и открыть за рубежом представительство. А Почта России представит решения для экспортёров. Будут рассмотрены актуальные транспортные маршруты с учётом ограничений недружественных стран. Также в программе форума запланирована информация о механизме ввоза сырья для производства экспортной продукции без уплаты пошлин и НДС.

«Сейчас важно разобраться в текущей мировой ситуации, оценить особенности работы с зарубежными рынками, с которыми активизируется сотрудничество. Форум позволяет это сделать. «Экспортный марафон» — это еще и место нетворкинга, где представители компаний знакомятся, делятся практиками. Приглашаем к участию действующих и потенциальных экспортеров», — добавила руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяна Лагунова.

Отметим, развитие малого и среднего бизнеса является стратегическим вопросом для экономики Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев 4 августа на заседании областного оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы призвал активно вовлекать малый и средний бизнес в процессы импортозамещения, а также встраивать его в новые логистические и кооперационные цепочки и в приоритетном порядке оказывать поддержку.

Добавим, форум «Экспортный марафон» организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в нём бесплатное. Подробная программа размещена на сайте мероприятия https://exportmarafon.ru, там же можно и зарегистрироваться для участия в нём.