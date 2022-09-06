Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Спрос на медсестер в регионах и муниципалитетах Швеции в этом году резко вырос, о чем свидетельствуют статистические данные, подготовленные Службой занятости Швеции для редакции телеканала SVT.

Mil.ru В больнице

«Это указывает на рост текучести кадров», — прокомментировала данные Петер Нофорс, аналитик рынка труда в ведомстве.

Система здравоохранения Швеции нуждается в большем количестве медицинских работников, прежде всего в большем количестве медсестер. За первые восемь месяцев года на сайте службы занятости опубликовано более 103 000 вакансий для медсестер. Это почти на 37 000 больше, чем за тот же период прошлого года, и это самый высокий показатель как минимум за 10 лет.

По словам Нофорса, это увеличение свидетельствует о том, что больше медсестер, чем раньше, ушли из профессии.