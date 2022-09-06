Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Россия «миллионами» закупает у Северной Кореи снаряды и ракеты из-за трудностей со снабжением своей армии в условиях санкций. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Глобальные санкции, утверждает издание, серьёзно ограничили для России возможности поставок. Москве пришлось обратиться за военными поставками к «государствам-изгоям».

Подробности о содержании и сроках поставок, объёмах партий не раскрываются. Отмечается, что нет возможности и для независимой проверки продаж. Представитель администрации США утверждает, что Россия в будущем попытается купить у Северной Кореи не только ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, но и «дополнительное оборудование».

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