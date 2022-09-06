Иркутск, , 11:47 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 6 сентября известило о вынесении приговора в отношении 32-летнего жителя Краснодара, обвиняемого в махинациях с получением кредитных денежных средств под залог чужих квартир.

Как установили следователи, злоумышленник, согласно отведенной ему роли, на протяжении нескольких месяцев 2020 года подыскивал съемные квартиры, а также подставных людей, которые с подложными документами выступали в роли собственника помещения для оформления кредита под залог недвижимости.

Не подозревая, что квартиры являются арендованными, представители банков подписывали документы с лжехозяевами и передавали им банковские карты с кредитными денежными средствами, которые в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной схемы. Общий материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Мужчине инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении еще 12 фигурантов материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следователями специализированного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ходе расследования уголовного дела приняты меры к возмещению причиненного обвиняемыми ущерба, а именно арестовано имущество последних и изъяты денежные средства на общую сумму более шести миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле осуждены участники организованной преступной группы, совершившие 162 эпизодов мошеннических действий с арендой квартир.

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