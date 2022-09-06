Тунис, 6 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представители коалиции оппозиционных партий Туниса заявили о неспособности правительства президента Кайса Сайеда решить стоящие перед страной кризисы. Как сообщает Babnet, с совместным заявлением выступили представители партий «Амаль», «Демократическое течение», «Аль-Кутб» и «Аль-Джумхури», которые заявили о наступлении в стране кризисной ситуации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

К числу основных проблем оппозиция относит рост цен на ряд ключевых товаров и увеличение государственного долга страны.

«Правительство Кайса Сайеда с момента прихода к власти в условиях абсолютной автократии доказало свою неспособность и неспособность противостоять этим вызовам. Кайс Саид, который решил сосредоточить все свои интересы на пути захвата и монополизации власти, в одиночку несет на себе последствия коллапса в экономике страны, в свете его некомпетентности и неспособности возглавить процесс спасения страны от угрожающих ей опасностей», — подчёркивается в заявлении оппозиции.