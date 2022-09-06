Уфа, 6 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Суд в Уфе оштрафовал на два миллиона рублей хоккеиста за покушение на дачу взятки для получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах России. Об этом 6 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Pixabay.com Суд

В суде было установлено, что летом 2020 года игрок одного из хоккейный клубов договорился со своим приятелем передать деньги должностному лицу военного комиссариата для получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

В материалах дела указано, что после этого обвиняемый перевел 200 тысяч рублей на банковский счет мужчины, который действовал в качестве посредника в даче взятки.

Сообщается, что этот мужчина деньги сотруднику военного комиссариата не передавал.

Отмечается, что в итоге с июня 2020 года по апрель 2022 года фигурант уголовного дела уклонялся от прохождения военной службы.

По данному факту в отношении 25-летнего хоккеиста было возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал в полном объеме.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе осудили 22-летнего хоккеиста за покушение на дачу взятки в крупном размере.

Читайте также: В Уфе хоккеиста осудили за покушение на дачу взятки