Санкт-Петербург, 6 сентября 2022, 12:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге запланированы 83 мероприятия разного уровня в День памяти жертв блокады Ленинграда — 8 сентября. Среди них — закладка камня будущего памятника блокадными медикам. Об этом 6 сентября сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

«План включает в себя 83 мероприятия, из них 40 мероприятий будут организованы отраслевыми комитетами и 43 — администрациями районов», — заявила Фидрикова.

Традиционно 8 сентября начнётся в 11:00 с траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискарёвском мемориальном кладбище. Там почтут память погибших жителей и защитников Ленинграда. В мероприятии также примет участие делегация ветеранов из Донецкой Народной Республики, которая накануне прибыла в Петербург по приглашению главы Северной столицы Александра Беглова.

Глава городского комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что 8 сентября в 15:00 пройдёт открытие закладного камня памятнику блокадным медикам в Соляном переулке, у входа в Музей обороны и блокады Ленинграда.

«Когда мы в прошлом году открывали памятник блокадному учителю, эта инициатива была широко поддержана и общественными организациями, и руководством города, и конечно, мы прикладываем все усилия для того, чтобы этот замечательный монумент дополнил композицию входной группы мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда», — отметил Болтин.

После закладки камня в Соляном переулке пройдёт акция с участием народных артистов России. Среди них Сергей Мигицко, Сергей Новожилов. В ходе мероприятия его участники вспомнят места силы блокадного Ленинграда (Дом радио, филармонию, Театр музыкальной комедии и другие локации).

Помимо этого, в Петербурге в 19:00 состоится большой памятный «Ленинградский концерт» в БКЗ «Октябрьский». Отметим, что на 8 сентября в городе запланировано множество других мероприятий: лекции, выставки, пешеходные экскурсии.

В проведении памятных акций и мероприятий принимают участие профильные городские общественные организации. Наибольший вклад вносит объединение «Жители блокадного Ленинграда».

Ранее также стало известно, что традиционный «Марш Памяти и славы» отменят в Санкт-Петербурге из-за эпидемических ограничений. Вместо него пройдут конференция и концертная программа.

Напомним, 8 сентября 1941 года Ленинград подвергся первому двойному авианалёту вражеской авиации. В этот же день немецкие войска захватили город Шлиссельбург у истока Невы, и вокруг города замкнулось вражеское кольцо. Так началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся до 27 января 1944 года.

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