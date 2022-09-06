Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запланированы 83 мероприятия разного уровня в День памяти жертв блокады Ленинграда — 8 сентября. Среди них — закладка камня будущего памятника блокадными медикам. Об этом 6 сентября сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

«План включает в себя 83 мероприятия, из них 40 мероприятий будут организованы отраслевыми комитетами и 43 — администрациями районов», — заявила Фидрикова.

Традиционно 8 сентября начнётся в 11:00 с траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискарёвском мемориальном кладбище. Там почтут память погибших жителей и защитников Ленинграда. В мероприятии также примет участие делегация ветеранов из Донецкой Народной Республики, которая накануне прибыла в Петербург по приглашению главы Северной столицы Александра Беглова.

Глава городского комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что 8 сентября в 15:00 пройдёт открытие закладного камня памятнику блокадным медикам в Соляном переулке, у входа в Музей обороны и блокады Ленинграда.

«Когда мы в прошлом году открывали памятник блокадному учителю, эта инициатива была широко поддержана и общественными организациями, и руководством города, и конечно, мы прикладываем все усилия для того, чтобы этот замечательный монумент дополнил композицию входной группы мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда», — отметил Болтин.

После закладки камня в Соляном переулке пройдёт акция с участием народных артистов России. Среди них Сергей Мигицко, Сергей Новожилов. В ходе мероприятия его участники вспомнят места силы блокадного Ленинграда (Дом радио, филармонию, Театр музыкальной комедии и другие локации).

Помимо этого, в Петербурге в 19:00 состоится большой памятный «Ленинградский концерт» в БКЗ «Октябрьский». Отметим, что на 8 сентября в городе запланировано множество других мероприятий: лекции, выставки, пешеходные экскурсии.

В проведении памятных акций и мероприятий принимают участие профильные городские общественные организации. Наибольший вклад вносит объединение «Жители блокадного Ленинграда».

Ранее также стало известно, что традиционный «Марш Памяти и славы» отменят в Санкт-Петербурге из-за эпидемических ограничений. Вместо него пройдут конференция и концертная программа.