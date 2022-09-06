Москва, 6 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Банк России действительно обсуждает возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалюте, но она не должна стать внутринациональным платёжным средством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов в ходе VII Восточного экономического форума.

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Накануне замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил в интервью телеканалу «Россия — 24» заявил, что ведомство и Центробанк допускают возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалютах. Позже он заявил, что действующая юридическая база уже позволяет осуществлять такие операции.

«То предложение, которое Алексей Владимирович вчера озвучивал о том, чтобы использовать криптовалюту в трансграничных расчётах… Действительно, те организации, те лица, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, ставят такую проблематику, особенно, если они взаимодействуют со странами, где криптовалюта используется», — сказал Гузнов.

Он пояснил, что сейчас Центробанк действительно ведет дискуссию с Минфином на предмет того, как именно цифровая валюта может использоваться при осуществлении трансграничных операций.

«Для нас понятно, что это не может быть способом, которым бы ли легализовали криптовалюту в качестве внутринационального платежного средства», — добавил зампред ЦБ.