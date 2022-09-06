Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Депутаты парламента Грузии 6 сентября возобновили работу после летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

В парламенте Грузии Parliament.ge

«6 сентября — после политических заявлений и законопроектов парламент заслушает отчёт об исполнении бюджета за 2021 год», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе в парламенте планируется рассмотреть пакет документов о присоединении Грузии к единому платежному пространству Европы SEPA. Также в повестке слушания годовых отчётов Комиссии по связи и Общественного вещателя.

Стоит отметить, что летом при парламенте были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Ряд оппозиционных партий отказались в этом участвовать и подготовили свои законопроекты, которые собираются выдвигать на рассмотрение парламента.