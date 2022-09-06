Тель-Авив, Израиль, , 11:41 — REGNUM Массовые столкновения палестинцев со военными армии Израиля произошли в ночь на 6 сентября на западном берегу реки Иордан. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Волнения в Палестине riots palestine

Отмечается, что израильские военные в ночь на 6 сентября ликвидировали 27-летнего палестинца, который 7 августа убил трёх мирных жителей в Тель-Авиве.

Также указывается, что во время проведения операции произошли жёсткие столкновения военных Израиля с палестинцами, которые бросали в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью, самодельные взрывные устройства и стреляли. При этом один палестинец погиб и ещё 16 пострадали, среди израильских солдат потерь нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября двое палестинцев обстреляли автобус с израильскими военными, который двигался по шоссе на Западном берегу реки Иордан.