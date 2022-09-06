Парабельский район, Томская область, , 11:41 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка и его бабушки при пожаре в жилом доме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар Pixabay.com

Возгорание произошло утром 6 сентября в посёлке Заводской Парабельского района. В ходе тушения огня спасатели нашли годовалого ребёнка и его бабушки с признаками отравления угарным газом. Женщина, как отмечается, умерла позже в машине скорой помощи.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователи к настоящему времени осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в селе Колбинка Молчановского района произошёл пожар в деревянном доме, в результате которого погибли семь человек — двое взрослых и пять детей. В поселении после этого был объявлен режим повышенной готовности.

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