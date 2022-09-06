Вашингтон, 6 сентября 2022, 11:41 — REGNUM Вероятность того, что экс-президент Дональд Трамп, который с высокой долей вероятности объявит о своем намерении вернуться в Белый дом, победит на выборах, невелика, пишет историк Майкл Парди в статье, вышедшей 5 сентября в The Hill.
По словам Парди, который занимается историей глав американского государства, на это указывает история самих США, где за 200 лет был лишь один пример того, как бывший президент возвращался в Белый дом. Это был Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США.
В то время как президентские выборы дают республиканцам преимущество в Коллегии выборщиков благодаря малонаселенным консервативно настроенным штатам, шансы Трампа на победу в 2024 году невелики из-за его бурного президентского срока, а также рядом связанных с его именем скандалов.