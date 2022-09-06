Вашингтон, 6 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Вероятность того, что экс-президент Дональд Трамп, который с высокой долей вероятности объявит о своем намерении вернуться в Белый дом, победит на выборах, невелика, пишет историк Майкл Парди в статье, вышедшей 5 сентября в The Hill.

Lj-top.ru Трамп

По словам Парди, который занимается историей глав американского государства, на это указывает история самих США, где за 200 лет был лишь один пример того, как бывший президент возвращался в Белый дом. Это был Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США.

«До президентских выборов 2024 года осталось чуть более двух лет, и Трамп не скрывает своего желания снова баллотироваться на пост президента. В отличие от Кливленда, который выиграл всенародное голосование во всех трех своих президентских гонках, Трамп никогда не выигрывал народное голосование», — указал Парди, имея в виду то, что в 2016 году Трамп стал президентом благодаря решению коллеги выборщиков, хотя за него проголосовало не большинство американских граждан.

В то время как президентские выборы дают республиканцам преимущество в Коллегии выборщиков благодаря малонаселенным консервативно настроенным штатам, шансы Трампа на победу в 2024 году невелики из-за его бурного президентского срока, а также рядом связанных с его именем скандалов.