Москва, , 11:39 — REGNUM Введение заградительных пошлин на импортную мебель и комплектующие — мера небесспорная и нуждается как минимум в серьезном финансово-экономическом обосновании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу, поступившую в Минпромторг РФ.

Мебель. Стулья Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Расходы на логистику и сроки поставок уже и так сильно выросли, что само по себе служит дестимулирующим фактором, — сказал Цыганов. — Существуют и опасения по поводу части фурнитуры, комплектующих и различных ингредиентов, применяемых при производстве мебельных плит, здесь много иностранных поставщиков и пока нет полного импортозамещения».

По его словам, государство может помочь производителям мебели за счет снижения издержек — предоставления льготных тарифов на железнодорожные перевозки мебели, дерева и пиломатериалов, льготной аренды производственных и торговых помещений и так далее.

В свою очередь, президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко подчеркнул, что не должно быть ущемления интересов импортеров, использующих параллельный импорт.

«Правительство убедило бизнес завозить товары, используя параллельный импорт. И будет несправедливо, если эти импортеры попадут на заградительные пошлины. Или это необходимо делать поэтапно. Сначала изучить, кто завозит сейчас эти категории товаров. Заранее им сказать, что правила меняются. Дождаться, пока они доставят все товары по ранее заключённым контрактам. И только после менять правила. Иначе это может довести до банкротства импортеров, завозящих эту мебель и товары из списка для заградительных пошлин», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что резкое повышение пошлин на импортную мебель может привести к росту цен на внутреннем рынке.

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