Заринский район, Алтайский край, , 11:39 — REGNUM В Заринском районе Алтайского края завершают строительство крупного животноводческого комплекса, сообшает телеграм-канал минсельхоза региона. На единой площадке комплекса будет вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 000 голов, включая 3 000 дойного стада и агрономический блок, включая сельскохозяйственную технику.

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На комплексе уже стартовали пуско-наладочные работы нового элеватора производительностью до 100 тонн в час и хранением до 10 000 тонн, выполняющего полный производственный цикл для зерновых культур и обеспечивающий потребности молочного комплекса.

Подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством «Блиновское» проходило 23 июня 2021 года в рамках межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля».

Документом предусмотрена реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса в селе Яново Заринского района. Инвестором выступила группа компаний «Румелко», которая занимается строительством аграрных предприятий в разных регионах РФ.

На комплексе будут применены лучшие практики автоматизации, обеспечения экологичности и безопасности продукции.

В 2021 году предприятие полностью обновило всю сельскохозяйственную технику для достижения максимально возможной урожайности агрокультур в текущих климатических условиях. Ведется отработка 7300 Га земли, основные культуры — кукуруза на силос, клевер, люцерна, травосмесь на сенаж, ячмень, пшеница, соя на корма и реализацию.

Объём инвестиций на данный момент составляет 3 млрд. руб., общий бюджет проекта в Алтайском крае — 7 млрд. руб.

Проект находится в активной фазе реализации, с октября 2022 начинается монтаж основного технологического оборудования.

Комплекс планируется к запуску во втором квартале 2023 года. Предполагается создание порядка 200 рабочих мест. При выходе на производственную мощность комплекс будет обеспечивать переработчиков молока на Алтае в объеме 30 000 тонн молока в год или 90 тонн в день.

Как сообщало ИА REGNUM, хозяйствах Алтайского края по данным на 1 августа поголовье крупного рогатого скота составило 659,8 тыс. голов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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