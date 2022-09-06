Казань, , 11:55 — REGNUM На полях Восточного экономического форума главы делегаций из Татарии и Хакасии 6 сентября подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

ВЭФ ИА REGNUM

Обращаясь к председателю правительства Хакасии Валентину Коновалову, глава Татарии Рустам Минниханов отметил потенциал развития между регионами во многих сферах.

«Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой, порядка 240 млн рублей. Мы готовы наращивать поставки грузовых автомобилей «КамАЗ» и запчастей к ним, шинной продукции», — заявил Минниханов.

В качестве перспективных направлений для сотрудничества рассматривается увеличение объема поставок продукции медицинского назначения от производителей РТ, организация централизованных поставок бытового и медицинского холодильного оборудования и облучателей-рециркуляторов.

Глава Хакасии в свою очередь выразил заинтересованность в поставках продукции из Татарии.

В дальнейшем стороны подписали план мероприятий на 2022–2024 годы по реализации соглашения.

Ранее ИА REGNUM передавало, Татария заинтересована в укреплении связей с Таджикистаном. Между торгово-промышленными палатами, предприятиями, вузами республик подписаны соглашения о сотрудничестве, осуществляются прямые авиарейсы.

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