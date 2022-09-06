Курск, 6 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино в Курской области снова стал мишенью для обстрелов со стороны киевских боевиков. Об очередной атаке на населённый пункт 6 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

«На данный момент зафиксирован 21 прилёт, горит трансформатор на зернотоке», — написал Старовойт сообщении в телеграм-канале.

Он также добавил, что в настоящее время посёлок обесточен. При этом информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября было зафиксировано уже несколько обстрелов посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ. Так, огонь по населённому пункту киевские боевики открывали 3 сентября, обошлось без пострадавших.

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5 сентября обстрел произошёл вечером. Зафиксировано не менее 12 прилётов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой.