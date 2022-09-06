Джакарта, 6 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Полицейские в Индонезии применили слезоточивый газ против студентов, которые во время демонстрации бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает CNN Indonesia.

Nathan Keirn Протест

Демонстранты собрались 5 сентября, выступая против повышения цен на топливо. Столкновения начались, когда студенты в знак протеста против повышения цен на топливо перекрыли все дороги перед кампусом в Макассаре.

Призывы полиции разойтись не были восприняты студентами положительно. Фактически, студенты все еще бросали камни в офицеров полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отреагировал на план широкомасштабной демонстрации рабочих, выразивших свое несогласие с повышением цен на топливо.

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