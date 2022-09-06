Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 6 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Очередной обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области утром 6 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Посёлок обесточен», — написал Старовойт, пообещав позже сообщить подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, Тёткино регулярно обстреливается со стороны ВСУ. Так, накануне, 5 сентября, обстрелом было повреждено несколько домовладений.