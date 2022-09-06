Владивосток, , 11:35 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов на полях Восточного экономического форума 6 сентября подписал соглашение о реализации мастер-плана Магадана с госкоропрацией «ВЭБ. РФ» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Памятник героям в Магадане Телеграм-канал Сергея Носова

Читайте также: Путин открыл ворота на востоке страны — Дегтярев

«Это соглашение о намерениях, в рамках которого нужно проработать механизмы финансирования таких объектов как яхтенный порт, строительство жилья, а также дороги, канализация, ливневая канализация, теплоснабжение, то есть инженерная инфраструктура Магадана на сумму 42 млрд рублей», — сообщил в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на сессии ВЭФ-2022 «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?».