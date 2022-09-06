Москва, , 11:36 — REGNUM В России каждый шестой экономически активный гражданин в настоящее время изучает иностранный язык (17%). Владеют иностранными языками на достаточном уровне 13%, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Десять лучших блогов об изучении иностранных языков Иван Шилов © ИА REGNUM

Не изучают иностранные языки, хотя испытывают необходимость 40%. Заявили, что иностранный язык не нужен им ни в жизни, ни в работе 33;% опрошенных. Люди до 24 лет занимаются иностранными языками чаще людей старше 45 лет — 30% против 11%.

В основном респонденты занимаются английским (84%), на втором месте — испанский (11%), на третьем — немецкий (10%). Китайский язык сегодня осваивают 6% из тех, кто занимается языками. Французский изучают 4%.

Опрос проведён 20–30 августа 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 657 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 9% выросло число жителей России, считающих что в современном мире не обойтись без изучения иностранных языков.

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