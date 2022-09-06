Сеул, 6 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. 6 сентября в Южной Корее стартовал «Сеульский оборонный диалог» (SDD), который является площадкой международного сотрудничества в вопросах поддержания мира на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в мероприятии принимают участие представители 54 стран, ООН, ЕС и НАТО, а также независимые эксперты в сфере безопасности

Южнокорейскую сторону на мероприятии представляет заместитель министра обороны Син Бом Чхоль.

7 сентября он примет участие в заседании партнёров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди которых Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, а также встретится с коллегами из стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях Сеульского оборонного диалога Син Бом Чхоль встретится со своим японским коллегой Масами Ока.

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Сеульский оборонный диалог проводится с 2012 года. В 2020–2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.