Москва, , 11:40 — REGNUM России приходится отвечать на вероломные действия Запада, при этом «стрелять себе в ногу» недопустимо. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала РБК.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что тяжёлые и резкие условия, в которых оказалась Россия, требуют непростых и однозначно ответных действий. Эти действия совершенно необязательно должны быть всё время зеркальными.

«РФ постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые соответствуют нашим интересам. Мы не должны стрелять себе в ногу», — сказал Песков.

Российская сторона, добавил он, отвечает и по визам, и по бизнесу. Западный бизнес, который вероломно покидает страну без соблюдения законодательства, терпит огромные убытки. Но главное — исходить из собственных интересов, что и делает российское руководство.

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