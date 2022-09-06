Стокгольм, 6 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Несколько партий Швеции могут не преодолеть парламентский барьер в риксдаг. Ими являются Зеленые и Либералы, которые, по разным опросам, в среднем набирают около пяти процентов. Об этом 6 сентября сообщила радиостанция SR.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Однако история вопроса, похоже, на их стороне. Только в двух случаях парламентские партии покидали риксдаг Швеции. Это случилось с Зелеными в 1991 году и партией «Новая демократия» в 1994 году. После непопадания в риксдаг Зеленые получили мандаты в легислатуре уже на следующих выборах и с тех пор всегда были представлены в парламенте.

Если партия все равно покинет риксдаг, «ожидается длинная череда скучных последствий», предупреждает политический репортер радиостанции SR Джохар Бендьеллул. Он отмечает, что денежные отчисления партии существенно сократятся.

«Партиям, которые уходят из риксдага, приходится заниматься урезанием своей деятельности. Более дешевые помещения, массовые увольнения — и все такое прочее», — отметил журналист.