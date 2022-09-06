Рига, , 11:32 — REGNUM

Рига (сс) Jorge Franganillo

По числу жителей столица Литвы Вильнюс стала крупнейшим городом в странах Прибалтики, обойдя столицу Латвии Ригу. Об этом сообщило литовское издание madeinvilnius. lt.

По данным за август 2022 года, в Вильнюсе проживает 615 242 человек, это на 10 000 больше, чем в Риге. В столице Латвии живет 605 802 человек, это на 9 000 меньше, чем год назад. Именно из-за снижения количества жителей в Риге Вильнюс вышел на первое место.

В Таллине (Эстония) живет 437 811 жителей.

О снижении числа горожан в Риге сообщил Департамент статистики Латвии. В Вильнюсе живет больше женщин, чем мужчин. Самому старому жителю Вильнюса 113 лет, это живущий в районе Пашилайчай мужчина.