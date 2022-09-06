Курск, , 11:31 — REGNUM Посёлок Тёткино в Курской области вновь попал под обстрел со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Посёлок Тёткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилёт», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Курской области указал, что в результате обстрела в посёлке горит трансформатор на зернотоке, из-за чего населённый пункт оказался обесточен. При этом Старовойт пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рота Северного флота «Мурман» отправилась в зону проведения специальной военной операции.