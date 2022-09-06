Красноярск, 6 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Красноярске будет построен современный линейный элеватор. Как сообщили ИА REGNUM 6 сентября в краевом правительстве, на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По информации краевых властей, проект имеет стратегическое значение по укреплению лидирующих позиций России на глобальном зерновом рынке. Регион будет встроен в уникальную сеть из семи крупнейших линейных элеваторов России.

Элеватор, который построят в Красноярске, рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тысяч тонн с оборотом 500 тысяч тонн в год. Его строительство обеспечит появление 120 новых рабочих мест.

Напомним, группа компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» построила в Забайкальском крае железнодорожный Забайкальский зерновой терминал (ЗЗТ). Он сможет перегружать восемь миллионов тонн зерна в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭФ проходит 5–8 сентября во Владивостоке (Приморский край).

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Тем временем в Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Ко 2 сентября аграрии региона намолотили около полумиллиона тонн зерна.