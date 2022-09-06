Стокгольм, , 11:31 — REGNUM В общей сложности 44 из 349 членов риксдага подали в отставку со своих постов в течение нынешнего созыва риксдага. Это является новым рекордом, о чем 6 сентября написала политическая газета Altinget.

Риксдаг (сс) Self-taken

По проценту «дезертиров» Зеленые хуже всех. После выборов в риксдаг Швеции в 2018 году депутатский корпус Зеленых обновился более чем на 30%.

Лучшей партией признаны Левые. За эти четыре года у партии сдал мандат только ее бывший лидер Йонас Шёштедт, который отправился к своей супруге во Вьетнам, где она работает послом Швеции.

Рекордсменами по абсолютному числу ушедших в отставку стали Социал-демократы. Среди 14 депутатов, сдавших мандаты, числится и предыдущий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который передал правительство в руки Магдалены Андерссон.

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