Барнаул, , 11:29 — REGNUM Прокуратура Алтайского края известила о вступлении в законную силу приговора Октябрьского районного суда Барнаула в отношении участников организованной преступной группы, осужденных за совершение 162 эпизодов мошеннических действий с арендой квартир.

Аренда Merio

Установлено, что на протяжении 2015–2018 годов в г. г. Барнауле и Новосибирске действовала организованная группа под видом легального возмездного оказания услуг на рынке аренды жилья. Участники группы сообщали обратившимся в Агентство клиентам заведомо ложные сведения о наличии у них информации о предлагаемых для найма квартирах и домах, обманным путем заключали фиктивные договоры и получали в качестве оплаты услуг денежные средства в наличной и безналичной формах. В результате преступных действий похищены денежные средства граждан на сумму более 700 тыс. руб.

Судом действия каждого из 18 соучастников квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как «совершение мошенничества организованной группой путем обмана и злоупотребления доверием», а действия организатора группы дополнительно как «совершение хищения чужого имущества в крупном размере». Вину в преступлении подсудимые признали, в содеянном раскаялись.

Организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. руб., другим участникам — лишение свободы условно в соответствии со ст.73 УК РФ.

Судом апелляционной инстанции Алтайского краевого суда юридическая квалификация преступных действий виновных признана законной, вид и размер наказания — справедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии попалась на мошенничестве с арендой квартир жительница Нальчика. Аферистка снимала в наем жилье, которое потом передавала в аренду третьим лицам. В результате её действий пострадали 11 человек.

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