Симферополь, , 11:28 — REGNUM Почти 44 млрд рублей составили собственные доходы бюджета Республики Крым в январе–августе 2022 года, это на 18,3% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Собственные доходы республики заметно подросли. По итогам 8 месяцев по сравнению с минувшим годом они увеличились на 6,8 миллиардов рублей, или на 18,3%. Кассовые назначения на период также перевыполнены более чем на 6%, годовые назначения выполнены на 72,3%», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Также за восемь месяцев 2022 года Крым получил дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты на более чем 112,3 млрд рублей, тогда как в 2021 году поступления составили около 73 млрд рублей.

Наибольший доход в части налоговых и неналоговых доходов Крым получает от налога на доходы физлиц (32% от общей суммы), а также налога на прибыль организаций (20,4%) и акцизов (17,8%). Так, от НДФЛ в бюджет региона поступило почти 14 млрд руб., что на 859 млн руб. или 6,6% больше, чем годом ранее.