Калуга, 6 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Калужский школьник стал одним из 10 финалистов всероссийского конкурса детских социальных проектов «Мой первый бизнес». За победу в конкурсе боролись 1500 школьников со всей страны. В качестве приза для молодого калужанина стала поездка во Владивосток на VII Восточный экономический форум и участие в работе секции «ВЭФ. Юниор». На форуме юный калужанин встретился с губернатором Владиславом Шапшой. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

Тимур В. — ученик десятого класса средней школы №14 города Калуги, воспитанник Центра дополнительного образования «МЭШДОМ». Старшекласснику удалось за месяц разработать чат-бот для туристов.

«Мы с Тимуром «Открываем Калугу вместе». Он показал свой проект — чат-бот в Телеграмм для туристов, которые хотят посетить Калужскую область. Спасибо за помощь в продвижении нашей родной Калужской области!», — отметил Владислав Шапша.

Секция «ВЭФ. Юниор» на Восточном экономическом форуме объединила активных и талантливых старшеклассников со всей страны, лидеров мирового бизнеса и видных государственных деятелей вокруг вопросов участия подрастающего поколения в развитии Дальневосточного региона и укрепления социально-экономического потенциала России. Совместно с организаторами юношеской секции ВЭФ специалисты департамента довузовского образования ДВФУ проведут со школьниками и экспертами проектные лаборатории по вопросам развития Дальнего Востока. В рамках этих лабораторий школьники будут разрабатывать проектные идеи по четырем направлениям — развитию социальной и культурной сфер, системы образования, человеческого ресурса и молодежного предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе. Это позволит участникам секции показать, как их поколение видит позитивный вариант развития макрорегиона