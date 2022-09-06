Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области продолжается снижение рождаемости, а показатели смертности по-прежнему существенно превышают количество рождений, об этом свидетельствуют данные Петростата.

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Так, за январь–июнь 2022 года число родившихся, из расчета на 1000 человек населения, в Санкт-Петербурге уменьшилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в Ленинградской области — на 11,4%.

Смертность в городе и области в первом полугодии также сократилась — на 14,5% и 0,8% соответственно — но она всё равно превышает рождаемость: в Петербурге — в 1,4 раза, а в Ленобласти — в 2,4 раза.

По данным статистики, за январь–июнь 2022 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга уменьшилась на 11,7 тыс. человек, а в Ленинградской области — увеличилась на 8,3 тыс. человек, за счет миграционного притока. На 1 июля 2022 года в Северной столице постоянно проживало 5 млн 365,8 тыс. человек, в Ленобласти — 1 млн 919,9 тыс. человек.

Наибольшее число прибывших в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в первом полугодии приехало с территории быв. УССР и Таджикистана.