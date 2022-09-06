Мурманск, 6 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Рота Северного флота «Мурман» отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Рота состоит из бойцов нашей области, которые прошли курс подготовки для участия в специальной военной операции. Каждый из них является примером настоящего мужества и безграничного патриотизма. Вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым пожелали ребятам успешного выполнения всех поставленных задач. Ждём домой с победой!», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зону спецоперации отправился стрелковый отряд «Коми».